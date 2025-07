Vasto incendio a Pisciotta in azione mezzi aerei

Tempo di lettura: < 1 minuto Un vasto incendio è divampato oggi nella zona collinare di localitĂ Murata, nel comune di Pisciotta (Salerno). Le fiamme, alimentate dal vento, stanno distruggendo ettari di macchia mediterranea. Ancora impossibile stimare con precisione l’ampiezza dell’area coinvolta, ma i fronti attivi sono numerosi e in espansione. Sul posto due squadre della ComunitĂ Montana Bussento, Lambro e Mingardo, provenienti da San Nicola di Centola e Ascea, coordinate dal Dos (Direttore operazioni spegnimento), insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino. In azione anche un elicottero e un Canadair. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vasto incendio a Pisciotta, in azione mezzi aerei

In questa notizia si parla di: vasto - incendio - pisciotta - azione

Vasto incendio nella notte a Giovinazzo, fiamme domate da quattro squadre di vigili del fuoco - Nella notte tra il 9 e il 10 maggio, intorno alle 4:30, i vigili del fuoco sono stati chiamati per incendio di vegetazione nel comune di Giovinazzo, nei pressi della strada statale 16.

Usa: incendio in New Jersey: le immagini del vasto rogo - Negli Usa un incendio boschivo a Forked River, nel New Jersey, ha provocato alte colonne di fumo e fiamme lungo una strada trafficata.

Vasto incendio alla periferia di Napoli, alta colonna fumo nero - Tempo di lettura: < 1 minuto Un vasto incendio si è sviluppato nella notte, attorno alle 4,15, nel quartiere napoletano di Barra, alla periferia orientale della città .

( Luigi Martino) - Vasto incendio a Pisciotta. Visibile da chilometri di distanza. Allertati i soccorsi Vai su Facebook

Incendio a Pisciotta, fiamme tra la vegetazione. La paura del sindaco: «Temo la mano di qualcuno»; Bruciano le colline intorno a Caserta, Canadair in azione; Campania, vasto incendio a Pisciotta: in azione mezzi aerei.

Incendio a Pisciotta, fiamme tra la vegetazione. La paura del sindaco: «Temo la mano di qualcuno» - Nel tardo pomeriggio di oggi un vasto rogo ha interessato la zona collinare di contrada Pietralata, nella frazione di Caprioli. Secondo msn.com

Incendio a Pisciotta, brucia la collina in località Murata - Questa volta il rogo ha invaso gran parte della collina presente in località Murata. Da infocilento.it