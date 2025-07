Garlasco c’è la conferma | sul corpo di Chiara Poggi un dna maschile sconosciuto È caccia aperta a Ignoto 3

Nuovo colpo di scena nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Potrebbe essere suggestione, contaminazione o la firma dell’assassino. Una cosa è certa: sul corpo di Chiara c’era il dna di un uomo sconosciuto, Ignoto 3. La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco continua a riservare colpi di scena. Secondo quanto emerso in queste ore sul corpo di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, era presente il dna che appartiene ad un uomo al momento sconosciuto, ribattezzato Ignoto 3.  (FACEBOOK FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Garlasco, c’è la conferma: sul corpo di Chiara Poggi un dna maschile sconosciuto. È caccia aperta a Ignoto 3

Garlasco, la bomba del Tg1 su Andrea Sempio: "La sua impronta vicino al corpo di Chiara Poggi" - Ennesima svolta nel caso Garlasco. Stando ai nuovi accertamenti scientifici disposti dalla procura di Pavia sarebbe stata rinvenuta l'impronta della mano di Andrea Sempio, al momento unico indagato, accanto al corpo di Chiara Poggi.

Delitto Garlasco, trovata impronta di Sempio vicino al corpo di Chiara Poggi - Sempio, unico indagato nelle nuove indagini sulla morte di Chiara Poggi, era atteso in Procura a Pavia alle 14, per essere sentito in contemporanea con Alberto Stasi.

Svolta a Garlasco, l’esclusiva del Tg1: «C’è l’impronta della mano di Andrea Sempio accanto al corpo di Chiara Poggi» - Ennesima svolta nel caso Garlasco. Secondo nuovi accertamenti scientifici disposti dalla procura di Pavia sarebbe stata rinvenuta l’impronta della mano di Andrea Sempio, al momento unico indagato nel nuovo filone d’indagine, accanto al corpo di Chiara Poggi.

Garlasco, l’incidente probatorio ha confermato il Dna ignoto sul tampone orale di Chiara Poggi - Il secondo test sul tampone orofaringeo sul corpo di Chiara Poggi ha confermato la presenza di Dna ignoto sulla vittima del delitto di Garlasco. Si legge su msn.com

Ignoto 3, l’ultimo mistero di Garlasco: il Dna trovato dopo 18 anni è di un uomo sconosciuto. "Firma del killer”. “Cercate fantasmi” - Bocellari, avvocata di Stasi: “Conferma fondamentale”. Secondo msn.com