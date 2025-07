Calciomercato Milan Damiani Jr su Jashari | Il Bruges non farà sconti

Oscar Damiani Jr ha parlato del calciomercato del Milan ai microfoni di Radio Sportiva. Tra i temi trattati: Theo, Jashari e Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Damiani Jr su Jashari: “Il Bruges non farĂ sconti”

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

Ardon Jashari vuole solo il Milan. Il Bruges, però, non ha ancora accettato la seconda offerta da parte dei rossoneri, generando sempre più malumore nel centrocampista svizzero. Come finirà la trattativa? Vai su Facebook

Milan, avanti tutta per Jashari. Ma resiste anche Ricci; Krstovic: Sono piĂą vicino a lasciare il Lecce. Sticchi Damiani: Tutti cedibili; Milan-Lecce, Sticchi Damiani: 3-0 indirizzato, due abbagli arbitrali decisivi.

Mercato Milan, Jashari dice no a tutti: la volontà dello svizzero infrange le offerte di Premier League - Mercato Milan, Jashari non cambia idea: no anche all’offerta del Nottingham Forest, lo svizzero vuole solo il club rossonero Fabrizio Romano, il noto esperto di calciomercato, ha fornito aggiornamenti ... Riporta milannews24.com

Milan, mercato difficile: ansia per Jashari - Il giocatore vuole i rossoneri e ieri era assente alla festa del Bruges: oggi non si allenerà? Come scrive msn.com