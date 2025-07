Kate Middleton lo smalto della figlia sconvolge il Regno Unito

Ha solo 10 anni ma ha gi√† tutte le attenzioni su di lei: si tratta della principessa Charlotte, secondogenita del principe William e di Kate Middleton. Per il terzo anno di fila, ha voluto¬†accompagnare¬†la mamma all'All England Lawn Tennis and Croquet Club per la finale maschile di Wimbledon, che si √® tenuta ieri, domenica 13 luglio. Insieme a loro¬†pap√†¬†William e il fratello maggiore, il principe¬†George, 12 anni tra qualche giorno. Al Centre Court, non lontano dalla famiglia dei principi di Galles,¬†c‚Äôera¬†anche il re di Spagna,¬†Felipe II. Di Charlotte hanno colpito soprattutto la compostezza e¬†la¬†grazia, caratteristiche ereditate dalla mamma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Kate Middleton, lo smalto della figlia sconvolge il Regno Unito

