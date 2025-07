Stadio San Siro il piano di Sala | accordo con Inter e Milan e delibera in giunta fissata per questa data

Stadio San Siro, il sindaco punta a chiudere entro il 31 luglio: tensioni nella riunione con la maggioranza, ma si va avanti con la vendita. La vendita dello Stadio San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan entra in una fase cruciale. Come riportato da Calcio e Finanza, nella giornata di ieri si è svolta una riunione riservata tra il sindaco Giuseppe Sala e i capigruppo della maggioranza, durata circa due ore, da cui è emersa una precisa tabella di marcia politica. L’obiettivo è chiaro: chiudere l’accordo con i due club nei prossimi giorni, per poi portare lunedì in giunta comunale la delibera relativa alla cessione dell’impianto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stadio San Siro, il piano di Sala: accordo con Inter e Milan e delibera in giunta fissata per questa data

La portata di quello che sta succedendo a San Siro, #Inter e #Milan stanno accompagnando alla porta chiunque abbia un qualche comportamento da stadio errato nel passato, è enorme e compresa più fuori che da noi. Sarebbe il secondo stadio dopo Torino Vai su Facebook

