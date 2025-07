Napoli il Consiglio approva 13 delibere

Tempo di lettura: 6 minuti Il Consiglio comunale di Napoli si è riunito oggi pomeriggio in seconda convocazione alla presenza di 26 consiglieri: sono stati approvati un ordine del giorno e 13 delibere. L’assessora all’Istruzione Maura Striano ha presentato la delibera n. 263, relativa a una variazione di bilancio per l’utilizzo di mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, finalizzati a interventi negli istituti scolastici delle MunicipalitĂ 1, 2, 3, 4, 5 e 6. La delibera è stata approvata a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Bassolino e Lange (Gruppo Misto) e il voto contrario dei gruppi Maresca e Forza Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, il Consiglio approva 13 delibere

Napoli, in consiglio comunale Pd, M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina - Tempo di lettura: 3 minuti “Riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano”. Lo chiede una mozione all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Napoli, convocato per il 23 maggio.

Biglietti Napoli-Cagliari, l’avviso da Ticketone: “Decisa la data di uscita. Diamo un consiglio ai tifosi” - Arriva l’annuncio legato ai biglietti dell’ultima gara di campionato in programma al Maradona: tutte le informazioni utili per i tifosi partenopei Manca solo un’ultima gara al Maradona prima della fine della stagione.

Provincia di Salerno, Napoli convoca la prima seduta del consiglio - E’ stato convocato, con apposito decreto del neo presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli, il Consiglio Provinciale che si terrà il prossimo 28 Aprile a partire dalle 12.

Napoli-Consiglio comunale: in via Verdi approvate sette delibere, due ordini del giorno e una mozione - Si è svolta oggi, con la partecipazione di 21 consiglieri, la seduta del Consiglio comunale di Napoli, presieduta da Enza Amato. Riporta marigliano.net

Bilancio, il Consiglio comunale di Napoli approva delibere ... - Il Mattino - Tra queste, la delibera di riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio per la messa in sicurezza della facciata ... Scrive ilmattino.it