Per il prossimo anno scolastico saranno assunti 54mila prof

Il prossimo anno scolastico la scuola potrĂ contare sull'assunzione di oltre 54mila docenti nelle scuole statali di tutti i gradi, dei quali 13.860 di sostegno e 6.022 docenti di religione, in seguito al concorso bandito del 2024. «E' un numero record», afferma soddisfatto il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. «Abbiamo dedicato particolare attenzione alla continuitĂ didattica per. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Per il prossimo anno scolastico saranno assunti 54mila prof

