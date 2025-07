Pegaso della Toscana per la cultura a G? Nagai divulgatore di Dante a fumetti Cerimonia a Osaka

Nella motivazione firmata dal presidente Giani si legge: “Per la sua interpretazione della Divina Commedia e la divulgazione di Dante in Giappone e nel mondo ispirando personaggi di manga amati da generazioni”. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pegaso della Toscana per la cultura a G? Nagai, divulgatore di Dante a fumetti. Cerimonia a Osaka

In questa notizia si parla di: dante - pegaso - toscana - cultura

Pegaso della Toscana per la cultura a Go Nagai, divulgatore di Dante a fumetti. Cerimonia a Osaka; Lucca Comics & Games all’Expo di Osaka: tutte le attività nel Padiglione Italia; Lucca Comics all’Expo di Osaka “Siamo la porta del Sol Levante“.

La Toscana assegna il Pegaso per la cultura a Go Nagai, la cerimonia a Osaka - E’ stato l’assessore Leonardo Marras a consegnare il riconoscimento al grande fumettista nipponico che ha legato Dante ai Manga. Come scrive maremmanews.it

La Regione Toscana assegna il Pegaso per la cultura a Go Nagai, la cerimonia all’Expo di Osaka - L’assessore regionale Leonardo Marras ha consegnato il riconoscimento al grande fumettista nipponico che ha legato Dante ai Manga ... Si legge su intoscana.it