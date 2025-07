Maltempo il Governo proroga lo stato di emergenza per Parma e l' Emilia-Romagna

Il Governo ha deliberato, su proposta del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, la proroga dello stato di emergenza di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del giugno dello scorso anno. Maggiormente colpiti i territori delle Province. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Governo ottiene proroga per memoria difensiva su Njiiem Almasri - Il governo - apprende l'ANSA - chiede ed ottiene una nuova proroga per l'invio alla Corte penale internazionale della sua memoria difensiva sulla mancata consegna di Njiiem Almasri, il comandante libico arrestato e velocemente rimpatriato.

Concorsi e assunzioni Pa, Pd chiede proroga graduatorie idonei, governo fa muro: “Scorrimento non obbligatorio” - Il governo, tramite la sottosegretaria Castiello, ha ribadito la posizione del governo sullo scorrimento degli idonei: "Lo scorrimento delle graduatorie degli idonei, pur rappresentando un istituto utile in determinate circostanze, ha un ruolo meramente eventuale, complementare e residuale rispetto alla procedura concorsuale".

Arresto in flagranza di reato per chi colpisce docenti e ATA, proroga tutela Inail, lavori di cittadinanza attiva e voto di condotta. Le misure al vaglio del Governo - Il Consiglio dei Ministri in programma oggi alle 11:00 discuterà il Decreto Lavoro 1° Maggio, che include la proroga della copertura Inail per studenti e docenti contro gli infortuni in ambito scolastico, compresi i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Terremoto Ancona 2022, il Governo non abbandoni le famiglie sfollate: servono subito la proroga del CAS e fondi per la ricostruzione Le famiglie di Ancona colpite dal terremoto del novembre 2022 non possono essere lasciate senza tutele. Per questo ho Vai su Facebook

Prorogato stato d’emergenza in Piemonte per maltempo di giugno 2024 - (askanews) – Su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, il governo ha deliberato la proroga dello stato di emergenza di 12 mesi, in cons ... Lo riporta askanews.it