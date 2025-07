Gigi D’Alessio annuncia il nuovo singolo Un selfie con la vita

Un selfie con la vita è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. Un selfie con la vita (GGD Edizioni SrlSony Music) è il nuovo travolgente singolo di Gigi D’Alessio, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 18 luglio e già disponibile in presave. Il brano è una dedica sincera e profonda rivolta a chi si sente smarrito, a chi ha conosciuto la sofferenza e la disillusione. È la voce di chi, con fiducia e consapevolezza, invita a guardare oltre l’oscurità, a riscoprire la forza interiore e a ripartire, un passo alla volta. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Gigi D’Alessio annuncia il nuovo singolo Un selfie con la vita

