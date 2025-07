Infortunio muscolare per Luca Nardi | cosa si è fatto e quando rientra

Periodo non del tutto convincente per Luca Nardi. L’azzurro, classe 2003, dopo aver toccato il best ranking ad inizio anno al numero 67 del mondo, da diverse settimane non riesce a trovare vittorie a livello ATP, eliminazioni al primo turno sia al Roland Garros che a Wimbledon (battuto dal poi vincitore Jannik Sinner). Ad aggiungersi è anche un brutto infortunio arrivato in questi giorni. Come annunciato infatti dal toscano su Instagram, strappo all’adduttore per lui a Wimbledon e stop forzato per qualche settimana. A rischio c’è l’intera trasferta nordamericana. Sono giĂ ufficiali le assenze ai tornei di Washington e Toronto, i prossimi due che aveva in programma l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Infortunio muscolare per Luca Nardi: cosa si è fatto e quando rientra

In questa notizia si parla di: infortunio - luca - nardi - muscolare

Luca Marini, brutto infortunio a Suzuka: fratture e pneumotorace - (Adnkronos) – Brutto infortunio per il pilota della Honda Luca Marini che è caduto durante i test per la 8 ore di Suzuka, che si correrà ad agosto, riportando "una lussazione dell'anca sinistra, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra, danni ai legamenti del ginocchio sinistro e uno pneumotorace destro".

MotoGp, infortunio per Luca Marini: “Grazie a tutti del supporto” - Suzuka – Brutto infortunio per il pilota della Honda Luca Marini che è caduto durante i test per la 8 ore di Suzuka, che si correrà ad agosto, riportando “una lussazione dell’anca sinistra, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra, danni ai legamenti del ginocchio sinistro e uno pneumotorace destro”.

MotoGP, grave infortunio per Luca Marini: fratture multiple e danni ai legamenti. Il fratello di Valentino Rossi sui social: «Vi tengo aggiornati» - Una settimana di pausa tra un gran premio e un altro, qualche giorno di riposo per molti piloti della MotoGP ma non per Luca Marini.

Calhanoglu risponde a Lautaro: "Dopo l'infortunio nella finale di Champions League, abbiamo comunque deciso che partissi con la squadra per gli Stati Uniti. Essere lì, anche senza poter scendere in campo, è stato importante per me. Volevo stare vicino al gr Vai su Facebook

Infortunio muscolare per Luca Nardi: cosa si è fatto e quando rientra; ATP Auckland: lo sfottò del derby porta male a Cobolli: avanza Nardi; Alcaraz salta il torneo di Roma, a rischio Medvedev: gli avversari di Sinner in grande difficoltà .

Infortunio in diretta: lesione muscolare colta dalle telecamere - Vittima di problemi muscolari è già stato il ds dell’Inter Piero Ausilio, che si è fatto male durante i festeggiamenti nerazzurri. Scrive calciomercato.it

Luca Nardi, infortunio e sconfitta per il pesarese a Bucarest dopo aver ... - Ha messo male il piede sinistro, spostandosi verso la propria destra, a fondo campo. Come scrive corriereadriatico.it