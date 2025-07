Milan Archie Brown è già dimenticato | sfida alla Premier e all’Arabia

Il Milan si mette alle spalle le ultime delusioni di mercato, e dopo il caso Archie Brown ha giĂ un’alternativa nel ruolo di terzino sinistro. I rossoneri sfideranno i club inglesi e anche quelli sauditi. Ai tifosi brucia ancora la beffa di Archie Brown, che ha visto il Milan clamorosamente sorpassato nella caccia all’erede di Theo Hernandez. Con il francese partito per l’Arabia, i rossoneri avevano messo gli occhi sul giovane inglese del Gent come nuovo terzino sinistro. Ma, inaspettatamente, prima che potessero chiudere la trattativa si è fatto avanti il Fenerbahçe, assicurando il giocatore con un blitz. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Milan, Archie Brown è giĂ dimenticato: sfida alla Premier e all’Arabia

In questa notizia si parla di: milan - archie - brown - arabia

Calciomercato Milan, Moretto: “Offerta verbale ad Archie Brown”. Il punto - Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla anche di Archie Brown, obiettivo del Milan per la fascia sinistra.

Calciomercato Milan, Archie Brown: accelerata. Accordo vicino col Gent - Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di calciomercato, fanno il punto su Archie Brown, obiettivo per la fascia sinistra.

Milan, il dopo Theo è Archie Brown. E per i gol avanti su Nicolas Jackson. Le trattative - Molto vicino il mancino inglese del Gent, valutato 10 milioni. Il centravanti senegalese del Chelsea è pronto a partire, Tare alla finestra

Dalla pizza al kebab: Archie Brown sbarca a Istanbul e il Fenerbahçe manda una frecciata al Milan nel video dell’annuncio Il Fenerbahçe, dopo aver preso Archie Brown, punge il Milan. Il club turco ha postato un video in cui si vede il terzino ex Gen Vai su Facebook

Milan-Brown, ci siamo. L'inglese dice sì ad Allegri e lascia Mourinho a piedi; Il Milan prova il sorpasso su un obiettivo del Fenerbahce; Archie Brown cambia frequenza: il Fenerbahce silenzia il Milan.

Milan, il nuovo Theo arriva dal Real: 25mln per beffare la Juventus - Il Milan sta lavorando ad un nuovo innesto e per il futuro della fascia sinistra si guarda in casa Real Madrid: servono 25 milioni ... Lo riporta calciomercato.it

Milan, si punta Doué ma dalla Spagna arriva un altro nome - Continua a tener banco la situazione terzini in casa Milan: Doué rimane l’obiettivo ma dalla Spagna arriva il piano B ... Da spaziomilan.it