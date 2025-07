Honkai star rail 3.6 | i tre nuovi personaggi trapelati sono le migliori unità dell’anno

anticipazioni su honkai: star rail: tre nuovi personaggi leaks per la versione 3.6. Il celebre gioco di ruolo a turni sviluppato da HoYoverse si prepara a introdurre nuove unità nel suo prossimo aggiornamento, la versione 3.6. Nonostante le informazioni siano ancora in fase preliminare, le indiscrezioni suggeriscono che questi personaggi potrebbero rappresentare alcune delle migliori opzioni giocabili dell'anno, potenzialmente superando figure come Castorice e Phainon. Attualmente, il focus è sulla versione 3.4, che ha portato un importante aggiornamento con numerose novità e contenuti. stato attuale e contenuti della versione 3.

In questa notizia si parla di: personaggi - honkai - star - rail

