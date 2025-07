Della serie i guai di Gualtieri | l’ultima? I lavori a Roma sigillano i tombini E l’ennesimo sfregio fa il giro del web video

Solo ieri una nuova bomba d’acqua si è abbattuta su Roma, causando disagi in tutta la città e, a bomba (non di acqua per fortuna), torna il sito di Welcome to favelas che, non a caso, già alcuni giorni fa aveva segnalato lo stato “critico” dei tombini nella capitale. E alla fine della fiera: non c’è pace per la giunta Gualtieri. Dopo annose polemiche su buche, rifiuti e ritardi nella manutenzione urbana, ecco che un nuovo, emblematico caso, si affaccia all’orizzonte, alimentando il fuoco della critica e mettendo ancora una volta in luce le croniche inefficienze della città eterna. Il protagonista è questa volta un tombino, o meglio ciò che ne resta, su Via Balduina, trasformato in un sigillo d’asfalto da un “lavoro” che sa più di beffa che di ripristino o di manutenzione che dir si voglia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Della serie i guai di Gualtieri: l’ultima? I lavori a Roma sigillano i tombini. E l’ennesimo sfregio fa il giro del web (video)

In questa notizia si parla di: roma - serie - guai - gualtieri

Pioli torna in Italia? Non solo la Roma: su di lui c’è anche un altro club di Serie A - L’ex allenatore rossonero potrebbe tornare nel campionato italiano, un paio di club si sarebbero fatti avanti per lui.

Atalanta-Roma, il pronostico di Serie A: attenzione al GOL, multigol da provare - È stata una trentaseiesima giornata di Serie A molto importante fino a questo momento, con risultati che rendono ulteriormente appassionante la corsa verso la Champions League e possono favorire la Roma.

Serie A, top-4: la Roma sbanca San Siro e scatta in quota Champions, ma per i bookie la Juve resta favorita - Vincono Juventus, Roma e Fiorentina, frenano Bologna e Lazio. Continua la battaglia per la corsa al quarto posto, con cinque squadre divise.

INCENDIO IN CORSO In fiamme capannoni e rifiuti. Colonna di fumo nero invade Roma sud ovest Leggi tutto l'articolo ---> https://www.romatoday.it/~go/i/32850021505100 Vai su Facebook

Ndo sta Roma? I guai di Roma Capitale, più dramma che farsa; L’evento del Messaggero, Gualtieri: «Roma pensi in grande: modello Giubileo bis»; Termini ed Esquilino non saranno zone rosse. Gualtieri: No interventi spot.

Roma, Gualtieri alla Festa dell'Unità: «Non chiederò un terzo mandato» - Sente il vento in poppa: "Osservo il dibattito elettorale consapevole che non produrrà niente se non a ridosso del voto, a destra non vedo candidati e se così fosse ... Come scrive msn.com

Gualtieri: "Lo stadio della Roma si farà, presentato un progetto spettacolare" - Il Sindaco di Roma: "Per lo stadio della Roma l'Assemblea capitolina ha approvato l'interesse pubblico. Si legge su ilromanista.eu