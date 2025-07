Rios Inter nerazzurri in fase di attesa Fabrizio Romano | Nome gradito ma al momento in standby per questo motivo

Rios Inter, nerazzurri in fase di attesa. Fabrizio Romano chiarisce: «Nome gradito, ma al momento in standby per questo motivo». Il mercato dell’Inter è entrato in una fase di attesa. Dopo alcune operazioni in uscita e la ristrutturazione interna a livello tecnico e dirigenziale, i nerazzurri sono attualmente fermi sul fronte entrate, in attesa di nuove cessioni che possano sbloccare manovre in entrata. La priorità è liberare risorse, sia economiche sia a livello di spazio in rosa, prima di affondare il colpo su nuovi profili, soprattutto a centrocampo. A fare il punto della situazione è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube per analizzare le ultime novità . 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rios Inter, nerazzurri in fase di attesa. Fabrizio Romano: «Nome gradito, ma al momento in standby per questo motivo»

Inter-Barcellona 4-3, Frattesi regala la finale di Champions ai nerazzurri - (Adnkronos) – L’Inter vola in finale di Champions League. Al termine di 120 minuti epici, i nerazzurri vincono 4-3 contro il Barcellona a San Siro e staccano il pass per l’ultimo atto del torneo a Monaco di Baviera.

Barcellona Inter, quanto incasseranno i nerazzurri nel caso in cui dovessero andare in Finale? - Barcellona Inter, quanto hanno incassato fino ad ora i nerazzurri (e la cifra potrebbe salire) se dovessero arrivare in finale Barcellona Inter è sempre alle porte, e dall’altra parte la domanda sorge spontanea: quanto L’ANALISI DI CALCIOEFINANZA – Per quanto riguarda l’Inter, gli incassi per il raggiungimento delle semifinali di Champions superano già i 113 milioni di […]

Roma Inter Primavera 2-2: grande ripresa, i nerazzurri strappano il pari in rimonta! - di Giuseppe Colicchia Roma Inter Primavera: cronaca, risultato e tabellino del match di oggi, valevole per la 36^ giornata del campionato di Primavera 1.

Valigie pronte per Buchanan, sempre più lontano dall’Inter ? Il giocatore canadese sarebbe sempre più vicino al Sassuolo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport Si parla di una cessione a titolo definitivo e un incasso da 7/8 milioni di euro per il nerazzurri. Vai su Facebook

Primavera, fase finale: in campo martedì 27 maggio; Sky - Inter, fase d'attesa sul mercato: nessuna offerta per Calhanoglu, in caso di addio di Taremi...; Giornale – Inter-River Plate, cresce l’attesa per rivedere i ‘figli di Chivu’.

Inter: via libera del Borussia, il talento americano da Chivu - L'Inter potrebbe puntare su un talento americano per completare il reparto offensivo: il Borussia dice sì alla cessione ... Riporta calciomercato.it

Calciomercato Inter: Mourinho in aiuto dei nerazzurri con quella cessione? - Marotta e Ausilio hanno bisogno di piazzare il loro esubero Il futuro di Mehdi Taremi all’Inter sembra essere già giunto al c ... Secondo calcionews24.com