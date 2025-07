Imbersago precipita dal tetto della villa in ristrutturazione | grave muratore di 41 anni

Imbersago (Lecco), 14 luglio 2025 – Grave infortunio sul lavoro a Imbersago. Un muratore di 41 anni è precipitato da un'altezza di 4 metri. Il 41enne era impegnato in lavori di ristrutturazione di una villa antica. Si trovava sul tetto, ma è caduto sul ponteggio sottostante. Con i sanitari dell'autoinfermieristica di Areu e i volontari del Soccorso cisanese, lo hanno soccorso anche i vigili del fuoco, intervenuti dal comando provinciale di Lecco e dal distaccamento di volontari di Merate. Per recuperarlo i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare tecniche di soccorso alpinistiche, sfruttando una gru per movimentarlo e portarlo in un punto agevole per poterlo assistere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Imbersago, precipita dal tetto della villa in ristrutturazione: grave muratore di 41 anni

