Auto fuori strada sulla provinciale si ribalta nelle campagne | un ferito

MESAGNE - Un altro incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, lunedì 14 luglio, sulla strada provinciale che collega Cellino San Marco a Oria, nel territorio di Mesagne. Un’auto è uscita fuori strada, ribaltandosi in una campagna vicina. Il conducente, unico occupante del mezzo, è stato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: strada - auto - fuori - provinciale

Vancouver, auto sulla folla durante un festival di strada: «diversi morti». Arrestato l'uomo alla guida - Durante il Lapu Lapu Festival. Lunedì si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della Camera dei Comuni

Palpeggia in strada una diciottenne e danneggia le auto: 20enne arrestato a Rho (Milano) - Un ragazzo di 20 anni ha palpeggiato in strada una ragazza di 18 anni ed è stato arrestato per violenza sessuale.

Investita da un'auto mentre attraversa la strada: ragazza in ospedale - Paura, nel tardo pomeriggio di ieri, ad Angri, dove una ragazza è stata investita da un’automobile (Fiat Stilo) guidata da un uomo mentre attraversava la strada tra via del Monte e via Dei Goti.

INCIDENTE STRADALE. AUTO FUORI STRADA SULLA PROVINCIALE 31 MATERA – MONTESCAGLIOSO. UN FERITO TRASPORTATO IN OSPEDALE. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogspot.com/2025/07/incidente-stradale-auto-fuori-s Vai su Facebook

#Ginosa, auto finisce fuori strada sulla provinciale 580: grave bimba di 3 anni. Feriti il papĂ e il fratello di un anno Vai su X

Auto fuori strada sulla provinciale, si ribalta nelle campagne: un ferito; Auto fuori strada sulla provinciale, si ribalta nelle campagne: un ferito; Incidente a Ozegna: auto finisce fuori strada e si ribalta, ferita la conducente.

Paura sulla Provinciale Sonninese: auto finisce fuori strada, 50enne in prognosi riservata - Una donna di 50 anni è rimasta gravemente ferita ieri dopo che la sua auto è uscita di strada sulla Provinciale Sonninese, finendo incastrata nella fitta vegetazione. Lo riporta latinapress.it

Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: ferito 59enne di MARCIANISE - Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata in un ... Da casertace.net