Uomini e Donne Diletta Pagliano parla dopo il delicato intervento alla testa | come sta oggi

Diletta Pagliano, ex corteggiatrice e scelta di Leonardo Greco a Uomini e Donne nel 2011, sta attraversando uno dei momenti piĂą delicati della sua vita. Nelle ultime settimane, ha affrontato un intervento chirurgico alla testa durato oltre dieci ore per l’asportazione di due meningiomi. Dopo giorni di silenzio, la giovane ha voluto aggiornare i suoi follower raccontando cosa le è accaduto, i sintomi iniziali e le prospettive di cura. Un’operazione lunga dieci ore e tanta forza. Con parole piene di luciditĂ , Diletta Pagliano ha raccontato di aver affrontato un’operazione molto complessa, durata oltre dieci ore. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Diletta Pagliano parla dopo il delicato intervento alla testa: come sta oggi

"I dottori si stanno prendendo del tempo per capire. Potrebbero esserci dei trattamenti aggressivi da fare" Diletta Pagliano spiega come sta dopo l'operazione alla testa. Quali sono le intenzioni dei medici, i dettagli di quello che è accaduto Vai su Facebook

