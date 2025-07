Donald Trump manda un ultimatum a Mosca: accordo in 50 giorni per mettere fine alla guerra in Ucraina o ci saranno severe sanzioni secondarie con dazi del 100 per cento verso i Paesi che fanno affari con la Russia. Dallo studio ovale della Casa Bianca il Presidente americano annuncia la svolta sul conflitto in corso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Trump, l'ultimatum a Mosca: "Cessate il fuoco in 50 giorni o dazi del 100%"