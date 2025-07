Due bambine di meno di dieci anni che, sole, se ne vanno in giro su una moto d’acqua di grossa cilindrata nel mare di Capri. Intorno a loro barche e probabilmente bagnanti. Un altro video, un altro bambino, che questa volta sfreccia alla guida di un tender. E ancora, un altro al timone di un motoscafo che viaggia spedito. Immagini che purtroppo negli ultimi anni tornano puntualmente con l’arrivo dell’estate, come fosse normale, come se non fosse pericoloso per i minori e per chi si trova in mare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Il turismo "cafone" torna di scena a Capri