In sette regioni l'indice Rt è sopra a 1. Un positivo su cinque è contagiato dalla variante inglese. Iss: mantenere le misure o si rischia una nuova impennata

sette tra regioni e province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2, in aumento rispetto alla settimana precedente. Le altre hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo uno. E' quanto evidenzia il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità e ministero della Salute. Una Regione (Umbria) e una provincia autonoma (Bolzano) hanno un livello di rischio alto. Sono dieci (contro 11 la settimana precedente) le regioni e province autonome con una classificazione di rischio moderato (di cui cinque ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e nove con rischio basso. l'indice Rt nazionale sale a 0,95 dallo 0,84 della scorsa settimana.

