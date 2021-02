I Soliti Ignoti, Elisa Isoardi vince un montepremi di 157mila euro da Amadeus (Di venerdì 12 febbraio 2021) Vincitrice d’eccezione per Amadeus nell’ultima puntata andata in onda de I Soliti Ignoti. A giocare è stata la conduttrice Elisa Isoardi, recentemente protagonista anche delle piste di Ballando con le Stelle. Nel gioco serale di Rai 1, la Isoardi ha trionfato con un montepremi altissimo, che andrà in beneficienza all’ospedale Spallanzani per aiutare la ricerca e combattere l’emergenza Coronavirus. Elisa Isoardi trionfa a I Soliti Ignoti Grandi festeggiamenti per il finale della puntata di giovedì 11 febbraio de I Soliti Ignoti. Il programma condotto da Amadeus – secondo conduttore del popolare game show dopo il compianto Fabrizio Frizzi – ha ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Vincitrice d’eccezione pernell’ultima puntata andata in onda de I. A giocare è stata la conduttrice, recentemente protagonista anche delle piste di Ballando con le Stelle. Nel gioco serale di Rai 1, laha trionfato con unaltissimo, che andrà in beneficienza all’ospedale Spallanzani per aiutare la ricerca e combattere l’emergenza Coronavirus.trionfa a IGrandi festeggiamenti per il finale della puntata di giovedì 11 febbraio de I. Il programma condotto da– secondo conduttore del popolare game show dopo il compianto Fabrizio Frizzi – ha ...

