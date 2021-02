Governo Draghi, la squadra dei ministri tra sorprese e conferme (Di venerdì 12 febbraio 2021) Mario Draghi è arrivato ora al Quirinale, pronto ad essere ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: il presidente del Consiglio incaricato è pronto a sciogliere la riserva e presenterà al capo dello Stato la lista dei nuovi ministri. Per quanto riguarda quest’ultima, ci sono delle anticipazioni sui nomi, con annesse novità e conferme. Si parte dalla conferma di Roberto Speranza, che sarà ministro della Salute anche con nuovo Governo. Andrea Orlando sarà invece il nuovo ministro del Lavoro, mentre ci sono novità per quanto riguarda i nuovi ministeri: quello per la Transizione Ecologica sarà affidato a Roberto Cingolani, mentre quello per la Transizione digitale sarà dato in mano a Vittorio Colao. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Marioè arrivato ora al Quirinale, pronto ad essere ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: il presidente del Consiglio incaricato è pronto a sciogliere la riserva e presenterà al capo dello Stato la lista dei nuovi. Per quanto riguarda quest’ultima, ci sono delle anticipazioni sui nomi, con annesse novità e. Si parte dalla conferma di Roberto Speranza, che sarà ministro della Salute anche con nuovo. Andrea Orlando sarà invece il nuovo ministro del Lavoro, mentre ci sono novità per quanto riguarda i nuovi ministeri: quello per la Transizione Ecologica sarà affidato a Roberto Cingolani, mentre quello per la Transizione digitale sarà dato in mano a Vittorio Colao. SportFace.

