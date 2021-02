Gelimini e Carfagna confessano candidamente: 'Grazie a Berlusconi per averci indicate a Draghi' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Da giorni è stato ripetuto (fino alla nausea) che i nomi dei minstri e delle ministre sarebbero stati decisi da Draghi e Mattarella e i leader politici di tutti i partiti non avrebbero dovuto mettere ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 febbraio 2021) Da giorni è stato ripetuto (fino alla nausea) che i nomi dei minstri e delle ministre sarebbero stati decisi dae Mattarella e i leader politici di tutti i partiti non avrebbero dovuto mettere ...

RaffaeleSainato : La delegazione di Forza Italia nel Governo Draghi rappresenta una garanzia di attenzione sui problemi che caratteri… - ggargiulo3 : @ItaliaViva @davidefaraone Voi scrivevate o Mes o elezioni subito! o Ponte sullo Stretto o elezioni ! competenze… - Anaclet53896600 : @ti_secchi @manginobrioches Non da Gelimini, non da Carfagna, non da Brunetta, non da Giorgetti, non da Salvini, no… - caroletta71 : RT @lucaccini_carla: Gelimini e Carfagna confessano candidamente: 'Grazie a Berlusconi per averci indicate a Draghi' - lucaccini_carla : Gelimini e Carfagna confessano candidamente: 'Grazie a Berlusconi per averci indicate a Draghi'… -