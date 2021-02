Gazzetta: Napoli, flop da 152 milioni. La qualità dei rincalzi non regge l’investimento fatto (Di venerdì 12 febbraio 2021) La Gazzetta dello Sport titola sul flop del Napoli sul mercato: sono stati spesi 152 milioni per rinforzare la rosa e restare competitivi con le squadre che lottano per il vertice della classifica, eppure l’organico resta poco competitivo. La qualità dei rincalzi non regge gli investimenti fatti. La panchina azzurra è fragile. Ad agosto scorso, Gattuso si diceva contento della rosa costruitagli da Giuntoli, la definiva forte. Per tutti l’organico del Napoli era competitivo, fino a quando, scrive la rosea, “gli incidenti di percorso non hanno costretto Gattuso a ricorrere alla panchina. I 152 milioni spesi tra gennaio e agosto 2020 sono sembrati noccioline rispetto alle prestazioni di coloro che sarebbero dovuti essere i rinforzi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ladello Sport titola suldelsul mercato: sono stati spesi 152per rinforzare la rosa e restare competitivi con le squadre che lottano per il vertice della classifica, eppure l’organico resta poco competitivo. Ladeinongli investimenti fatti. La panchina azzurra è fragile. Ad agosto scorso, Gattuso si diceva contento della rosa costruitagli da Giuntoli, la definiva forte. Per tutti l’organico delera competitivo, fino a quando, scrive la rosea, “gli incidenti di percorso non hanno costretto Gattuso a ricorrere alla panchina. I 152spesi tra gennaio e agosto 2020 sono sembrati noccioline rispetto alle prestazioni di coloro che sarebbero dovuti essere i rinforzi ...

Gazzetta_it : #NapoliAtalanta, #Gattuso: 'Un'altra squadra avrebbe preso 4 o 5 gol' - TOSADORIDANIELA : RT @napolista: Gazzetta: il Napoli non segue più Gattuso, in ogni passaggio si leggono paura e insicurezza Ha smesso di ragionare di squadr… - napolista : Gazzetta: Napoli, flop da 152 milioni. La qualità dei rincalzi non regge l’investimento fatto Il club non ha badato… - MondoNapoli : Gazzetta - Napoli, flop da 152 milioni! - - napolista : Gazzetta: il Napoli non segue più Gattuso, in ogni passaggio si leggono paura e insicurezza Ha smesso di ragionare… -