Elezioni AIA, Nicchi: «Sento un grande sostegno. Bisogna creare dei Var Pro» (Di venerdì 12 febbraio 2021) Marcello Nicchi ha parlato della votazione che si terrà domenica per la nomina del presidente dell’AIA Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle Elezioni che si terranno questa domenica. Il numero uno in carica, sfiderà Alfredo Trentalange. RINOMINA – «La mia spinta viene dal fatto che i presidenti di sezione mi hanno chiesto di farlo, e? significativo visto che sara? un mandato dedicato tutto alla formazione e alla crescita di nuovi dirigenti, ai dirigenti del domani. Non rappreSento una novità? La risposta e? nel mio programma, che raccoglie tutto quello che abbiamo fatto. Ci sono cose che sono state fatte dieci anni fa che hanno bisogno di “restauri”, nel frattempo e? cambiato il mondo, e? cambiato il calcio, e? cambiata la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Marcelloha parlato della votazione che si terrà domenica per la nomina del presidente dell’AIA Marcello, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delleche si terranno questa domenica. Il numero uno in carica, sfiderà Alfredo Trentalange. RINOMINA – «La mia spinta viene dal fatto che i presidenti di sezione mi hanno chiesto di farlo, e? significativo visto che sara? un mandato dedicato tutto alla formazione e alla crescita di nuovi dirigenti, ai dirigenti del domani. Non rappreuna novità? La risposta e? nel mio programma, che raccoglie tutto quello che abbiamo fatto. Ci sono cose che sono state fatte dieci anni fa che hanno bisogno di “restauri”, nel frattempo e? cambiato il mondo, e? cambiato il calcio, e? cambiata la ...

pasqualinipatri : Elezioni AIA, Trentalange: “Dobbiamo arrivare al giorno di un arbitro che parla in conferenza stampa”… - LALAZIOMIA : Elezioni AIA, Trentalange: “Dobbiamo arrivare al giorno di un arbitro che parla in conferenza stampa”… - laziopress : Elezioni AIA, Trentalange: “Dobbiamo arrivare al giorno di un arbitro che parla in conferenza stampa”… - Malach_ite : Il problema è AIA. Finte elezioni con il candidato scelto da #Nicchi, il suo fido #trentalange. #Rizzoli è pietoso,… -