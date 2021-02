Draghi alle 19 incontra Mattarella con lista dei ministri (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà alle 19 di questa sera presso il Palazzo del Quirinale, il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, il quale presenterà al capo dello Stato la lista dei nuovi ministri. Cosa accadrà nei prossimi giorni Dopo che Draghi avrà sciolto la riserva, si terrà la cerimonia del giuramento da parte dell’ex presidente Bce questo fine settimana. In seguito, nelle giornate di martedì e mercoledì, ci sarò il voto di fiducia nelle Aule di Camera e Senato. Cosa faranno i partiti Meloni, leader di Fratelli d’Italia, indecisa sul no o sull’astensione: “Valuteremo dopo aver visto squadra e programma”. In intervista per Sky Tg24, alla domanda su cosa potrebbe spingerla a cambiare idea, Meloni ha ricordato che lei da ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio, riceverà19 di questa sera presso il Palazzo del Quirinale, il presidente del Consiglio incaricato, Mario, il quale presenterà al capo dello Stato ladei nuovi. Cosa accadrà nei prossimi giorni Dopo cheavrà sciolto la riserva, si terrà la cerimonia del giuramento da parte dell’ex presidente Bce questo fine settimana. In seguito, nelle giornate di martedì e mercoledì, ci sarò il voto di fiducia nelle Aule di Camera e Senato. Cosa faranno i partiti Meloni, leader di Fratelli d’Italia, indecisa sul no o sull’astensione: “Valuteremo dopo aver visto squadra e programma”. In intervista per Sky Tg24, alla domanda su cosa potrebbe spingerla a cambiare idea, Meloni ha ricordato che lei da ...

