Dopo l’Atalanta, De Laurentiis ha dato pacche sulle spalle ai calciatori e a Gattuso (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nel post partita di Atalanta-Napoli, il presidente De Laurentiis ha aspettato i calciatori del Napoli e Gattuso all’uscita del campo e ha tentato un gesto distensivo: pacche sulle spalle a tutti, prima di andare via. Lo racconta Repubblica Napoli. “Il dentro o fuori è vicino e il presidente pare che intenda insistere con l’opzione numero uno, puntando sulla continuità in panchina. ADL mercoledì a Bergamo s’era rifugiato per il freddo all’interno degli spogliatoi, nell’intervallo. Ha visto in tv il secondo tempo e poi ha atteso Ringhio e i giocatori all’uscita, dando una pacca sulle spalle a tutti prima di andare via. Era il suo modo per girare pagina e rasserenare la vigilia della sfida di domani (ore 18) al Maradona con i bianconeri. Davanti a una ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nel post partita di Atalanta-Napoli, il presidente Deha aspettato idel Napoli eall’uscita del campo e ha tentato un gesto distensivo:a tutti, prima di andare via. Lo racconta Repubblica Napoli. “Il dentro o fuori è vicino e il presidente pare che intenda insistere con l’opzione numero uno, puntando sulla continuità in panchina. ADL mercoledì a Bergamo s’era rifugiato per il freddo all’interno degli spogliatoi, nell’intervallo. Ha visto in tv il secondo tempo e poi ha atteso Ringhio e i giocatori all’uscita, dando una paccaa tutti prima di andare via. Era il suo modo per girare pagina e rasserenare la vigilia della sfida di domani (ore 18) al Maradona con i bianconeri. Davanti a una ...

