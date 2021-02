De Luca: “Senza provvedimenti nazionali tra 15 giorni ci sarà esplosione del contagio” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiConsueta diretta streaming del venerdì pomeriggio per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. I temi sono i soliti: situazione politica nazionale, epidemia, vaccini ed economia. Apprezzamento per Draghi, “persona seria e sobria”, così ha esordito De Luca. “La situazione politica nazionale ha determinato delle svolte positive, la Lega si è riscoperta europeista, il Movimento Cinque Stelle è passato dai salti in piazza alla responsabilità di governo, dalla demagogia al rispetto degli interlocutori”. Sempre sui cinque stelle De Luca incalza: “Dovrebbero però spiegare perché sostengono il nuovo governo, altrimenti l’accusa di trasformismo è fin troppo facile”. Poi De Luca si è lasciato andare a una parodia sulla richiesta grillina del Ministero per la Transizione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiConsueta diretta streaming del venerdì pomeriggio per il presidente della Regione Campania Vincenzo De. I temi sono i soliti: situazione politica nazionale, epidemia, vaccini ed economia. Apprezzamento per Draghi, “persona seria e sobria”, così ha esordito De. “La situazione politica nazionale ha determinato delle svolte positive, la Lega si è riscoperta europeista, il Movimento Cinque Stelle è passato dai salti in piazza alla responsabilità di governo, dalla demagogia al rispetto degli interlocutori”. Sempre sui cinque stelle Deincalza: “Dovrebbero però spiegare perché sostengono il nuovo governo, altrimenti l’accusa di trasformismo è fin troppo facile”. Poi Desi è lasciato andare a una parodia sulla richiesta grillina del Ministero per la Transizione ...

