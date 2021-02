CorSport: l’ultima spiaggia per Gattuso non sarà la Juventus, Adl vuole evitare scelte affrettate (Di venerdì 12 febbraio 2021) Aurelio De Laurentiis medita, scrive il Corriere dello Sport. “Questo è il momento delle scelte, dunque il suo, che meritano attenzione e inducono alla cautela”. In campionato, il Napoli è ancora in corsa, e c’è all’orizzonte anche la sfida di Europa League. Il momento richiede una riflessione ponderata. Il fitto calendario ha convinto il presidente a lasciare da parte scelte affrettate, ovvero l’esonero di Gattuso in corsa. “l’ultima spiaggia, in realtà, è stata spostata un pochino più in là, e adesso non si sa neanche se possa trovarsi, nella peggiore delle ipotesi, immediatamente dopo la cosiddetta madre di tutte le partite“. Il Napoli deve fare i conti con le partite ogni tre giorni e con gli infortuni. Tutto questo, scrive il quotidiano sportivo, “spinge alla moderazione, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Aurelio De Laurentiis medita, scrive il Corriere dello Sport. “Questo è il momento delle, dunque il suo, che meritano attenzione e inducono alla cautela”. In campionato, il Napoli è ancora in corsa, e c’è all’orizzonte anche la sfida di Europa League. Il momento richiede una riflessione ponderata. Il fitto calendario ha convinto il presidente a lasciare da parte, ovvero l’esonero diin corsa. “, in realtà, è stata spostata un pochino più in là, e adesso non si sa neanche se possa trovarsi, nella peggiore delle ipotesi, immediatamente dopo la cosiddetta madre di tutte le partite“. Il Napoli deve fare i conti con le partite ogni tre giorni e con gli infortuni. Tutto questo, scrive il quotidiano sportivo, “spinge alla moderazione, ...

