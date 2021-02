Cane dei carabinieri stana in casa la droga: arrestato 32enne (Di venerdì 12 febbraio 2021) Avevano avuto una soffiata su un’attività illecita, così i carabinieri di Urgnano nella giornata di giovedì 11 febbraio hanno predisposto una perquisizione domiciliare avvalendosi anche dell’ausilio di un’unità cinofila dell’Arma di stanza ad Orio al Serio. Grazie alla sensibilità del Cane che sono stati rinvenuti i quattordici grammi di stupefacente suddivisi in dosi e celati in un pacchetto di sigarette occultato in un mobiletto della zona giorno del bilocale occupato dal giovane e al cui interno i militari hanno rintracciato anche un cittadino di origine marocchina privo di documenti validi per la permanenza sul territorio nazionale. Oltre allo stupefacente, è stato sequestrato diverso materiale utile al confezionamento delle dosi, due bilancini di precisione, 320 euro in contanti ritenute provento dell’illecita attività ed ulteriori due dosi (una ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Avevano avuto una soffiata su un’attività illecita, così idi Urgnano nella giornata di giovedì 11 febbraio hanno predisposto una perquisizione domiciliare avvalendosi anche dell’ausilio di un’unità cinofila dell’Arma di stanza ad Orio al Serio. Grazie alla sensibilità delche sono stati rinvenuti i quattordici grammi di stupefacente suddivisi in dosi e celati in un pacchetto di sigarette occultato in un mobiletto della zona giorno del bilocale occupato dal giovane e al cui interno i militari hanno rintracciato anche un cittadino di origine marocchina privo di documenti validi per la permanenza sul territorio nazionale. Oltre allo stupefacente, è stato sequestrato diverso materiale utile al confezionamento delle dosi, due bilancini di precisione, 320 euro in contanti ritenute provento dell’illecita attività ed ulteriori due dosi (una ...

fanpage : Umiliazioni e vessazioni ai danni dei sostenitori di #Navalny in Russia: il giornalista viene buttato a terra con i… - goodinxbed : il cane di merda dei vicini è dalle 7 che abbaia si sente forte e io ho un mal di testa assurdo - idontknowiamx : comunque il cane dei tik tok, quello che morde tutto, non so a voi ma a me fa un sacco di paura ce se lo vedo scapp… - WildFoxyCosplay : Che dito in culo cane dei vicini che abbaia da due ore. Ma porcocazzo, cosa li prendete a fare per tenerli in appa… - Movrpheus : Ho sentito solo un pezzo di Freddo Cane dalle storie dei rovere e sembra fighissima! Mi trema già il culo -