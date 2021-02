Australian Open 2021 | programma 13 febbraio | orari | tv | ordine di gioco | streaming

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Sabato 13andranno in scena altri incontri di terzo turno agli, primo Slam della stagione di tennis in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne. L’Italia si stringe attorno a Matteo Berrettini e Fabio Fognini, ultimi italiani rimasti in corsa nella terra dei canguri. Il romano è atteso da un incontro molto impegnativo contro il russo Karen Khachanov, innon prima delle ore 05.00 italiane alla John Cain Arena. Il ligure, invece, dovrà fare i conti con l’o Alex De Minaur, nel secondo incontro della sessione serale alla Margaret Court Arena (attorno alle ore 10.30–11.00 italiane). Attesa anche per altri big: il greco Stefanos Tsitsipas incrocia lo svedese Ymer, il russo Andrey Rublev se la dovrrà vederre con lo spagnolo Lopez, Rafael ...

Da domani a mercoledì l'd'Australia sarà in lockdown e quindi senza spettatori. È questo quanto ha deciso il Governo dello Stato di Victoria dopo i 13 casi di covid accertati in un albergo nei pressi dell'aeroporto di ...Il torneo di tennis dell'continuerà ma a porte chiuse, dopo l'annuncio di un lockdown di cinque giorni ordinato oggi a Melbourne dalle autorità australiane nel tentativo di arginare la comparsa di una variante ...Tennis | Australian Open, Featured | Ogni tanto il tennis offre queste partite che non sembrano avere un senso. Non c'era nessun motivo per pensare che Diego Schwartzman potesse incontrare ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Sara Errani esce di scena al terzo turno degli Australian Open femminili, il primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. La 33enne tennista romagn ...