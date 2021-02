Valeriani | 700 mln per rifacimento palazzi Ater

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – “Annunceremo una grande operazione che faremo con Cassa depositi e prestiti di quasi 700 milioni di euro di investimenti per rifare gran parte dellene dell’di Roma”. Lo ha detto l’assessore all’Urbanistica e alla Casa della Regione Lazio, Massimiliano, nel corso del suo intervento al convegno ‘Edilizia 4.0: modernizzare il Paese creando reddito e occupazione’, organizzato da Federlazio e in corso al Tempio di Adriano, a Roma.

Ultime Notizie dalla rete : Valeriani 700

RomaToday

Alle lezioni, tenute da un team di formatori tecnici di CAME, partecipano, in media, oltre... Aldini- Sirani), Bolzano (I. I. S. S. Galileo Galilei), Cuneo (I. I. S. Giancarlo Vallauri ...Alle lezioni , tenute da un team di formatori tecnici di CAME, partecipano in media oltre... Aldini" Sirani), Bolzano (I. I. S. S. Galileo Galilei), Cuneo (I. I. S. Giancarlo Vallauri di ...I tempi e gli importi sono stati illustrati nel corso di una commissione speciale piani di zona alla quale hanno partecipato gli assessori all'Urbanistica di Comune e Regione ...Riprende infatti in modalità DAD - con un sistema di videoconferenze interattivo - il progetto Campus CAME: otto lezioni dedicate agli studenti delle classi quarte degli istituti tecnici e professiona ...