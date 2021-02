Uomini e donne news, Beatrice Buonocore svela cosa aveva capito prima della scelta di Davide Donadei (Di giovedì 11 febbraio 2021) Beatrice Buonocore ha speso lacrime dentro e fuori lo studio di Uomini e donne per via della scelta di Davide Donadei che è ricaduta su Chiara Rabbi. Incalzata fuori dalla Redazione del format, la 19enne ha ammesso di sentire di non essere la prescelta del tronista pugliese, seppur continuando a sperare che lui volesse lasciare il programma insieme a lei. Un amaro pronostico quest’ultimo, che la giovane dagli occhi di cerbiatta ha maturato negli istanti precedenti al momento della scelta di mercoledì 10 febbraio 2021. U na reazione molto sofferta nel complesso che la Buonocore ha avuto all’addio a Davide, così come viene mostrato in una clip caricata dalla produzione ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 11 febbraio 2021)ha speso lacrime dentro e fuori lo studio diper viadiche è ricaduta su Chiara Rabbi. Incalzata fuori dalla Redazione del format, la 19enne ha ammesso di sentire di non essere la predel tronista pugliese, seppur continuando a sperare che lui volesse lasciare il programma insieme a lei. Un amaro pronostico quest’ultimo, che la giovane dagli occhi di cerbiatta ha maturato negli istanti precedenti al momentodi mercoledì 10 febbraio 2021. U na reazione molto sofferta nel complesso che laha avuto all’addio a, così come viene mostrato in una clip caricata dalla produzione ...

