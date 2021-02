Traffico Roma del 11-02-2021 ore 07:30 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto primi rallentamenti sul grande raccordo anulare tra Tuscolana e Ardeatina in carreggiata interna con difficoltà di immissione per deriva dalla diramazione di Roma sud e rallentamenti anche tra Prenestina e Tiburtina sulla carreggiata esterna Traffico poi sul percorso urbano dell’a24 con dei rallentamenti all’inizio né con la tangenziale est code sul viadotto della Magliana per la riduzione di carreggiata tra via del pattinaggio e via della Magliana verso l’Eur rallentamenti invece per incidente su via Prenestina in zona Colle del Sole verso Roma rallentata infine la metro B tra Bologna Jonio per un guasto agli impianti di circolazione a Conca d’Oro maggiori dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma luceverde.it è ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati l’ascolto primi rallentamenti sul grande raccordo anulare tra Tuscolana e Ardeatina in carreggiata interna con difficoltà di immissione per deriva dalla diramazione disud e rallentamenti anche tra Prenestina e Tiburtina sulla carreggiata esternapoi sul percorso urbano dell’a24 con dei rallentamenti all’inizio né con la tangenziale est code sul viadotto della Magliana per la riduzione di carreggiata tra via del pattinaggio e via della Magliana verso l’Eur rallentamenti invece per incidente su via Prenestina in zona Colle del Sole versorallentata infine la metro B tra Bologna Jonio per un guasto agli impianti di circolazione a Conca d’Oro maggiori dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sitoluceverde.it è ...

virginiaraggi : Ancora pochi giorni e il cantiere di via IV Novembre, una delle strade più percorse del centro di Roma, sarà comple… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - A91 Roma-Fiumicino ?????? coda tra Viale Isacco Newton e Via del Cappellaccio > centro ?? Restring… - astralmobilita : ???? #FL6 #Roma #Napoli via #Cassino Il traffico è rallentato per verifiche sulla linea tra #Caserta e… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #incidente - Piazza della Croce Rossa, traffico rallentato ? Presenza olio su asfalto #luceverde #Lazio - LuceverdeRadio : ??#treni - Linea Napoli-Roma via Cassino, il traffico è rallentato per verifiche sulla linea tra Caserta e Santa Mar… -