Tina Rispoli e Tony Colombo | vacanza alle Maldive | piovono polemiche

(Di giovedì 11 febbraio 2021), trasferitisi a Dubai, si sono regalati una bellissima. Non senza qualche polemica. Ecco cosa è successo. Il post diDalla metà di gennaio, la coppia della musica neomelodica napoletana, formata da, si è trasferita a Dubai. Nella giornata di ieri, come si evince dai loro profili social ufficiali, i due si sono regalati una, probabilmente per San Valentino. Dove sono andati? Ha scrittoin una stories: “Ci siamo addormentati a Dubai e ci siamo svegliati in paradiso”. La coppia, infatti, è ...

cronacacampania : Tina Rispoli da Dubai risponde ad inciuci e malelingue: “Sto leggendo un sacco di c….” -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Rispoli

InterNapoli.it

Dopo Dubai Tony evolano alle Maldive, la storia su Instagram: "Siamo in paradiso" Ancora una nuova avventura per Tony Colombo e. Il cantante e la compagna dopo il periodo trascorso a Dubai hanno deciso di andare in vacanza alla Maldive, con tanto di annuncio social. Su Instagram, infatti, il neomelodico questa ...e Tony Colombo a Dubai Risponde alle critiche sul suo fisico e agli inciuci sul suo conto e la sua famiglia. La moglie di Tony Colombo nelle ultime ore ha pubblicato due ...Un nuovo viaggio inizia per Tony Colombo e Tina Rispoli. I due, infatti, dopo il periodo passato a Dubai hanno scelto una nuova destinazione, puntando sulle Maldive. L'annuncio è arrivato via social, ...Ancora una nuova avventura per Tony Colombo e Tina Rispoli. Il cantante e la compagna dopo il periodo trascorso a Dubai hanno ...