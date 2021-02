The Witcher: in arrivo il gioco da tavolo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Go On Board annuncia ufficialmente The Witcher: Old World, il nuovo gioco da tavolo ambientato nel mondo di The Witcher sarà sviluppato da ?ukasz Wo?niak, già autore di giochi da tavolo (sui generis) come Valhalla e Titans. Il gioco è stato pensato per 2-5 giocatori sarà ambientato molto tempo prima delle avventure dell’iconico Geralt di Rivia. I giocatori interpreteranno degli uccisori di mostri professionisti appena “diplomati” in una delle scuole per Witcher. La campagna di crowdfunding comincerà a Maggio 2021 su Kickstarter ed permetterà alla community di influenzare i contenuti del gioco. La data di uscita è programmata per Aprile 2022 (in inglese e in polacco). Siete pronti per combattere mostri e difendere il vostro onore contro altri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Go On Board annuncia ufficialmente The: Old World, il nuovodaambientato nel mondo di Thesarà sviluppato da ?ukasz Wo?niak, già autore di giochi da(sui generis) come Valhalla e Titans. Ilè stato pensato per 2-5 giocatori sarà ambientato molto tempo prima delle avventure dell’iconico Geralt di Rivia. I giocatori interpreteranno degli uccisori di mostri professionisti appena “diplomati” in una delle scuole per. La campagna di crowdfunding comincerà a Maggio 2021 su Kickstarter ed permetterà alla community di influenzare i contenuti del. La data di uscita è programmata per Aprile 2022 (in inglese e in polacco). Siete pronti per combattere mostri e difendere il vostro onore contro altri ...

