Stretta Cashback con nuovo algoritmo per i furbetti | cosa cambierebbe

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Sembra confermata una, delle limitazioni al programma di Stato con unche avrà l’obiettivo di evitare che più di qualche furbetto approfitti dell’iniziativa. Gli italiani sembrano proprio essere pronti a tutto per ottenere, in particolar modo, l’ambito premio del Superma starebbe per scendere in campo una soluzione in grado di mettere in luce comportamenti ben poco ortodossi. La cronaca nazionale del momento è piena di racconti con protagonisti i cosiddettidel. Dal primo gennaio, oltre al rimborso del 10% per ogni spesa effettuata con carta, è subentrato anche il cosiddetto Super. Si tratta del premio ulteriore di 1500 euro ai primi centomila utenti che effettueranno più ...

Ultime Notizie dalla rete : Stretta Cashback

su mini pagamenti Le segnalazioni dei trucchi sono arrivare dai commercianti che hanno notato come diversi clienti abbiano frazionato i pagamenti per utilizzare più frequentemente ...... e proprio la federazione dei gestori di carburanti ha fatto sapere che sono allo studio nuovi paletti, tra cui un limite al numero di 'micro - pagamenti' validi per il. Un limite che ...A Treviso un uomo ha deciso di rifornire la sua auto con 50 euro di benzina in 150 transazioni. Ecco chi sono, come agiscono e cosa rischiano dopo la raffica di segnalazioni al MEF ...Presto potrebbe finire la pacchia per i furbetti del cashback. Chi ha fatto il furbo frazionando i pagamenti per aumentare le transazioni e scalare posizioni nella classifica per avere il ...