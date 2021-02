Spaccio ed estorsione a Gerenzano: due arresti dei Carabinieri (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella mattinata di oggi, 11 febbraio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno, col supporto dei militari della Stazione di Cislago, hanno arrestato a Gerenzano due uomini, un 21enne e un 25enne, mentre risulta attualmente irreperibile un terzo individuo di 31 anni. I tre uomini, legati da legami di parentela, sono td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella mattinata di oggi, 11 febbraio, idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno, col supporto dei militari della Stazione di Cislago, hanno arrestato adue uomini, un 21enne e un 25enne, mentre risulta attualmente irreperibile un terzo individuo di 31 anni. I tre uomini, legati da legami di parentela, sono td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

