Serviva il coronavirus per indurre alla fedeltà: forse i single non hanno voglia dei tamponi? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Leggo da qualche parte che con la pandemia, i single sono diventati ancora più selettivi e, comunque, il Covid ha incoraggiato la propensione per relazioni serie e stabili. Evidentemente, il single non ha voglia di sottoporsi a infiniti tamponi dato che frequenta molte donne e viceversa. Doveva essere il coronavirus a indurre alla fedeltà. Nessuno psicologo o psicoanalista l'avrebbe mai potuto immaginare. Ma c'è anche chi vuole sorprendere e sostiene, lo leggo in una lettera su un giornale, che è anche bello un incontro sentimentale, e non solo, tra un uomo e una donna che hanno avuto ambedue il Covid e sono guariti.

