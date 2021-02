Sembrava fosse un flop ma era un capolavoro: le canzoni bocciate a Sanremo che però hanno fatto la storia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Certi abbagli sono stati così inspiegabili che per chiudere un occhio si poteva solo ricorrere all’ironia. Proprio il Festival di Sanremo nel 2009 lanciò uno spot-teaser che, come direbbero gli americani, faceva del limone una limonata. Sulle note di Vita Spericolata mostravano un giovanissimo Vasco Rossi sul palco dell’Ariston, classificato penultimo nell’edizione del 1983 (sottotesto: flop) e poi, con uno stacco monumentale ma altrettanto sarcastico, sempre Vasco Rossi al San Siro, riempito da 80.000 spettatori paganti (sottotesto: flop nostro). A chiudere lo spot con benevolenza, la frase: “La vittoria ha molte facce”. Che poi anche questa è una verità. La storia del Festival, quasi giunto alla sua 71esima edizione, è costellata da errori di valutazione, da brani entrati come cult nella canzone italiana dopo essere ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 11 febbraio 2021) Certi abbagli sono stati così inspiegabili che per chiudere un occhio si poteva solo ricorrere all’ironia. Proprio il Festival dinel 2009 lanciò uno spot-teaser che, come direbbero gli americani, faceva del limone una limonata. Sulle note di Vita Spericolata mostravano un giovanissimo Vasco Rossi sul palco dell’Ariston, classificato penultimo nell’edizione del 1983 (sottotesto:) e poi, con uno stacco monumentale ma altrettanto sarcastico, sempre Vasco Rossi al San Siro, riempito da 80.000 spettatori paganti (sottotesto:nostro). A chiudere lo spot con benevolenza, la frase: “La vittoria ha molte facce”. Che poi anche questa è una verità. Ladel Festival, quasi giunto alla sua 71esima edizione, è costellata da errori di valutazione, da brani entrati come cult nella canzone italiana dopo essere ...

