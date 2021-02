Scuola, è boom di contagi a Napoli: positivi altri 21 studenti e 4 docenti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 21 studenti, 4 docenti e un membro del personale non docente i nuovi contagi nelle scuole di Napoli delle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il bollettino dell’Asl Napoli 1. Il maggior numero di contagi è nel distretto di Arenella e Vomero con due studenti delle elementari, entrambi con familiari positivi, uno studente delle scuole medie e quattro studenti delle superiori, anch’essi con familiari positivi. Ha il covid-19 anche un docente di Scuola secondaria di I grado. Nel distretto di Chiaia, San Ferdinando, Posillipo è malato un bambino della Scuola dell’infanzia, con due contatti familiari positivi, e uno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono 21, 4e un membro del personale non docente i nuovinelle scuole didelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il bollettino dell’Asl1. Il maggior numero diè nel distretto di Arenella e Vomero con duedelle elementari, entrambi con familiari, uno studente delle scuole medie e quattrodelle superiori, anch’essi con familiari. Ha il covid-19 anche un docente disecondaria di I grado. Nel distretto di Chiaia, San Ferdinando, Posillipo è malato un bambino delladell’infanzia, con due contatti familiari, e uno ...

