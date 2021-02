Scarcerata Loujain al-Hathloul, l’attivista simbolo dei diritti delle donne saudite (Di giovedì 11 febbraio 2021) ««Loujain è a casa!!!» ha scritto su Twitter Lina al-Hathloul dopo il rilascio della sorella. Finalmente, diciamo noi, visto che sono passati 1.001 giorni da che l’attivista Loujain al-Hathloul, diventata simbolo della lotta per l’emancipazione femminile in Arabia Saudita, è stata incarcerata e ha subito isolamento, torture e violenza sessuale. Loujain al-Hathloul libera, vittoria diritti umani La notizia del rilascio, attesa da giorni, è «una delle più belle vittorie per i diritti umani degli ultimi tempi», ha commentato il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury. Leggi anche › In Arabia Saudita va in scena la forza delle donne: lo ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 febbraio 2021) ««Loujain è a casa!!!» ha scritto su Twitter Lina al-dopo il rilascio della sorella. Finalmente, diciamo noi, visto che sono passati 1.001 giorni da che l’attivista Loujain al-, diventata simbolo della lotta per l’emancipazione femminile in Arabia Saudita, è stata incarcerata e ha subito isolamento, torture e violenza sessuale.libera, vittoriaumani La notizia del rilascio, attesa da giorni, è «unapiù belle vittorie per iumani degli ultimi tempi», ha commentato il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury. Leggi anche › In Arabia Saudita va in scena la forza: lo ...

