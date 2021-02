Roma, porte aperte a giugno e la dirigenza si tuffa nel mercato (Di venerdì 12 febbraio 2021) Fonseca sì, no, forse. L’allenatore della Roma sta vivendo una stagione che si alterna tra fiducia dell’ambiente giallorosso e possibilità di divorzio a fine stagione. L’ex tecnico dello Shakhtar potrebbe essere salutato dalla nuova proprietà americana - che sembra puntare tutto su Massimiliano Allegri – ma non sarebbe l’unico a lasciare la Capitale al termine della stagione. Dall’allenatore ai portieri, i Friedkin studiano le mosse per la prossima estate.Roma, TUTTI IN PARTENZANonostante Pau Lopez è ritornato il titolare tra i pali, la Roma spera che l’estremo difensore possa mettersi in mostra in modo da attirare le attenzioni di qualche club, disposto anche a spendere una cifra intorno a 15 milioni. Una somma questa che consentirebbe ai giallorossi di rientrare dall’investimento fatto per lo spagnolo. Sicuro partente è Mirante, per ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 febbraio 2021) Fonseca sì, no, forse. L’allenatore dellasta vivendo una stagione che si alterna tra fiducia dell’ambiente giallorosso e possibilità di divorzio a fine stagione. L’ex tecnico dello Shakhtar potrebbe essere salutato dalla nuova proprietà americana - che sembra puntare tutto su Massimiliano Allegri – ma non sarebbe l’unico a lasciare la Capitale al termine della stagione. Dall’allenatore ai portieri, i Friedkin studiano le mosse per la prossima estate., TUTTI IN PARTENZANonostante Pau Lopez è ritornato il titolare tra i pali, laspera che l’estremo difensore possa mettersi in mostra in modo da attirare le attenzioni di qualche club, disposto anche a spendere una cifra intorno a 15 milioni. Una somma questa che consentirebbe ai giallorossi di rientrare dall’investimento fatto per lo spagnolo. Sicuro partente è Mirante, per ...

