Puma-Milan | con l’ingresso in Champions | rinnovo a cifre più elevate

(Di giovedì 11 febbraio 2021): il possibile ingresso inLeague dei rossoneri potrebbe portare ad unin rialzo e un prolungamento… Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, ilnelle prossime settimane potrebbe tornare a parlare di sponsor in particolar modo(scadenza il 30 giugno 2023) PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Qualora i rossoneri approdassero inLeague in questa stagione e mantenessero una stabilità anche nei prossimi anni, sarebbe possibile chiedere un prolungamento del contratto con ulteriore aumento economico. Leggi su Calcionews24.com

alepulv76 : RT @CalcioFinanza: Il #Milan lavora al rinnovo con #Puma oltre il 2023: #Gazidis punta a un'intesa al rialzo - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: Il #Milan lavora al rinnovo con #Puma oltre il 2023: #Gazidis punta a un'intesa al rialzo - jshehata81 : RT @CalcioFinanza: Il #Milan lavora al rinnovo con #Puma oltre il 2023: #Gazidis punta a un'intesa al rialzo - amino822 : RT @CalcioFinanza: Il #Milan lavora al rinnovo con #Puma oltre il 2023: #Gazidis punta a un'intesa al rialzo - readyplayer1__ : RT @CalcioFinanza: Il #Milan lavora al rinnovo con #Puma oltre il 2023: #Gazidis punta a un'intesa al rialzo -

Ultime Notizie dalla rete : Puma Milan

Calcio News 24

: il possibile ingresso in Champions League dei rossoneri potrebbe portare ad un rinnovo in rialzo e un prolungamento?... solo per citarne alcuni, per l'Area Tecnico - Tattica, Marco Gabrielli (Match Analyst), Ivan ... Riccardo Mancini, Marco Calabresi e Francesco(Telecronisti DAZN). Per l'Area Medica, ...Puma-Milan: il possibile ingresso in Champions League dei rossoneri potrebbe portare ad un rinnovo in rialzo e un ...Milan rinnovo Puma – Grande attività sul lato partnership quella del Milan, che prossimamente dovrebbe discutere anche il rinnovo con lo sponsor tecnico Puma. Lo scrive Tuttosport, spiegando che nell’ ...