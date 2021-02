Peschereccio Nuova Iside | arrestati armatore e comandante della motonave Vulcanello

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: PESCHERECCIO AFFONDATO Due arresti per 'naufragio e omicidio colposo' [LEGGI] - MassimoChiaram7 : RT @FQLive: #ULTIMORA Affondamento peschereccio Nuova Iside, arrestati armatore e comandante del cargo Vulcano - PPicerni : RT @FQLive: #ULTIMORA Affondamento peschereccio Nuova Iside, arrestati armatore e comandante del cargo Vulcano - fattoquotidiano : PESCHERECCIO AFFONDATO Due arresti per 'naufragio e omicidio colposo' [LEGGI] - MirkoRefatti : RT @FQLive: #ULTIMORA Affondamento peschereccio Nuova Iside, arrestati armatore e comandante del cargo Vulcano -

Ultime Notizie dalla rete : Peschereccio Nuova

ilSicilia.it

Questaregistrazione svela altre ambiguità. Con i militari a riconoscere che a Tripoli c'è un ... A questo punto dall'aereo domandano se l'addetto radio delabbia ascoltato e compreso:...... in corrispondenza della zona del porto, proprio a sostituire il dispositivo sottratto alla cittadinanza. Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una...L’armatore, il comandante e il terzo ufficiale di coperta della motonave Vulcanello sono stati arrestati dalla Guardia Costiera al termine dell’indagine della procura di Palermo sulla scomparsa del pe ...L’armatore, il comandante e il terzo ufficiale di coperta della motonave Vulcanello sono stati arrestati dalla Guardia Costiera al termine dell’indagine della Procura di Palermo sulla scomparsa del pe ...