Pensioni: cosa resta dopo quota 100 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Partiamo dalle certezze, o meglio, dalla certezza, che è quella della fine di quota 100. Il 31 dicembre prossimo sarà l'ultimo giorno di vita di quota 100. dopo regna l'incertezza, perché allo stato attuale delle cose, tornerà in pieno la legge Fornero. Ma il nuovo governo potrebbe e forse dovrebbe intervenire, perché il rischio squilibrio tra chi andrà in pensione con quota 100 e chi no, è dietro l'angolo. Si tratta di uno scalone di 5 anni. Ma cosa bolle in pentola adesso e che potrebbe accadere? quota 100 ci mancherà Per quanti non riusciranno a entrare in quota 100, non completando i 62 anni di età ed i 38 di contributi entro la fine del 2021, verrà a mancare uno scivolo importante sulle Pensioni. Completare la quota 100 con le ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 11 febbraio 2021) Partiamo dalle certezze, o meglio, dalla certezza, che è quella della fine di100. Il 31 dicembre prossimo sarà l'ultimo giorno di vita di100.regna l'incertezza, perché allo stato attuale delle cose, tornerà in pieno la legge Fornero. Ma il nuovo governo potrebbe e forse dovrebbe intervenire, perché il rischio squilibrio tra chi andrà in pensione con100 e chi no, è dietro l'angolo. Si tratta di uno scalone di 5 anni. Mabolle in pentola adesso e che potrebbe accadere?100 ci mancherà Per quanti non riusciranno a entrare in100, non completando i 62 anni di età ed i 38 di contributi entro la fine del 2021, verrà a mancare uno scivolo importante sulle. Completare la100 con le ...

