Osimhen – La sua grande attesa è stata un flop | è da “4”

gianni_celani : @picopiedra @Zorochan_1 Stasera se Osimhen avesse segnato il 2 a 2 il Napoli, questo Napoli scandaloso, avrebbe gio… - Salvato95551627 : RT @SaxSan2: Qualificazione meritata dell'#Atalanta che nei 180 minuti mostra tt la sua superiorità Il #Napoli ci prova di rabbia, ma con t… - SaxSan2 : Qualificazione meritata dell'#Atalanta che nei 180 minuti mostra tt la sua superiorità Il #Napoli ci prova di rabbi… - serenagrande47 : Abbiamo venduto #Milik per acquistare la sua controfigura #Osimhen - Salvato95551627 : RT @Torrenapoli1: Abbiamo fatto fare 2 scatti e controllo dell’orientamento a Osimhen Una gara che ha avuto la sua importanza Non scherziamo -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen sua

Il Mattino

...è ancora una volta quella della disperazione con Petagna che rileva unpiù tonico, ma ancora lontano da quello visto nelle prime giornate, mentre Gasperini dimostra che quando occorre la...Su. 'Non è facile rientrare doppo 94 giorni. Gli manca lo scatto, che è ladote principale. Può fare molto molto di più'. Sul cambio di assetto del secondo tempo. 'Insigne aveva poco ...Il grande ritorno di Osimhen, tanto atteso in campo, ma è stato un enorme flop. Ecco i voti del post-partita. Il ritorno di Osimhen, non è stato come ...Victor Osimhen ancora lontano dalla forma migliore, al Napoli non basta Hirving Lozano contro un Matteo Pessina in grande spolvero ed un Duvan Zapata decisivo come sempre.