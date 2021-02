Ora per Italia Viva il Mes “non è imprescindibile”: svelato l’inganno, Renzi voleva solo la testa di Conte (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ogni tanto conviene esercitare la memoria, anche quella più breve, anche in un momento di eccitazione politica, almeno per una questione di igiene intellettuale, perché ognuno possa giudicare senza farsi travolgere dalle mistificazioni. Ieri Maria Elena Boschi, esponente di spicco dei Renziani, ha dichiarato in scioltezza che Italia Viva non ha mai preteso il Mes: “Abbiamo sempre detto che non era per noi imprescindibile”, dice l’ex ministra. E tutti che fanno sì sì, senza nemmeno porre qualche domanda. Badate bene: è la stessa Boschi che lo scorso 12 gennaio disse che Italia Viva aveva “chiesto al governo di prendere il Mes”. “Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi”, diceva. È lo stesso partito che il 13 gennaio, in piena crisi politica, disse per bocca del suo padrone ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ogni tanto conviene esercitare la memoria, anche quella più breve, anche in un momento di eccitazione politica, almeno per una questione di igiene intellettuale, perché ognuno possa giudicare senza farsi travolgere dalle mistificazioni. Ieri Maria Elena Boschi, esponente di spicco deiani, ha dichiarato in scioltezza chenon ha mai preteso il Mes: “Abbiamo sempre detto che non era per noi”, dice l’ex ministra. E tutti che fanno sì sì, senza nemmeno porre qualche domanda. Badate bene: è la stessa Boschi che lo scorso 12 gennaio disse cheaveva “chiesto al governo di prendere il Mes”. “Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi”, diceva. È lo stesso partito che il 13 gennaio, in piena crisi politica, disse per bocca del suo padrone ...

