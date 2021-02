Omosessuali soggetti a rischio Covid | bufera sul modulo per il vaccino

Corriere : Vaccino, Asl di La Spezia inserisce gli omosessuali tra i soggetti con comportamenti ... - 98Santoriello : Accade in #Liguria. Tra i soggetti con comportamenti a rischio, accostati a tossicodipendenti e soggetti dediti all… - AngeloArecco : RT @AnsaLiguria: Covid, Gaffe sui gay Asl ligure si scusa: ' Omosessuali categoria a rischio'. Nel documento elencate 30 categorie di sogge… - _clairdelalune_ : RT @CalosiGuido: Mi segnalano questo modulo della ASL 5 Liguria (La Spezia). Tra i “Soggetti con comportamenti a rischio”, assieme a tossi… - Mentegatto1 : Omosessuali soggetti con comportamenti a rischio Covid, Italia 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Omosessuali soggetti

Fino, al punto 10, aicon 'comportamenti a rischio': tossicodipendenti,dediti alla prostituzione,. 'Un chiaro errore, lo riconosciamo, per cui possiamo solo scusarci, - ...VACCINO COVID: PER L'ASL5 GLISONOCON 'COMPORTAMENTO A RISCHIO' (come tossicodipendenti e... Pubblicato da Ferruccio Sansa su Giovedì 11 febbraio 2021Covid, la scienza si interroga sul budesonide anti-asma: se preso presto potrebbe contenere i sintom Serie A BOL 12 feb 20:45 CET BNV TOR 13 feb 15:00 CET GEN NAP ...Nei moduli della Asl 5 spezzina per la vaccinazione anti Covid, gli omosessuali sono considerati «soggetti con comportamenti a rischio come tossicodipendenti e soggetti dediti alla prostituzione». Lo ...